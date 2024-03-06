Бывший польский генерал поделился своим мнением на тему боевых действий на Украине

В настоящий момент российская армия ведет сразу несколько наступлений в зоне проведения СВО, которые вынуждают ВСУ рассеивать собственные резервы в попытке «заткнуть дыры». Однако, как утверждает бывший бригадный генерал Войска Польского, а ныне военный аналитик, Богуслав Пацек, это еще только начало, так как скоро ВС РФ полностью перехватят инициативу и тогда украинской армии придется значительно тяжелее. Польский военный заявил, что к концу апреля – начал мая сложится наиболее благоприятная для российской армии обстановка.

В настоящий момент, заявляет Пацек, российской армии в зоне спецоперации мешает весенняя распутица, которая значительно осложняет использование тяжелой бронетехники. Когда земля просохнет в достаточной мере ВС РФ полностью перехватят инициативу на поле боя и начнут еще более интенсивные наступательные действия на наиболее выгодных и стратегически верных участках.

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Также военный эксперт в традиционной для европейских СМИ манере заявил, что украинская армия испытывает серьезные проблемы со снабжением из-за снижения поставок с Запада. Это также помогает российской армии перехватить инициативу и выдавливать ВСУ с занятых позиций, вынуждая украинскую армию отходить на менее подготовленные линии обороны.

Стоит отметить, что это уже привычная риторика западных военных экспертов, которые рассказывают про то, как все плохо у ВСУ. При этом в пользу Пацека говорит тот факт, что российская армия стала меньше использовать крылатые ракеты для ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Британская разведка MI-6 также рассказывает про подготовку ВС РФ к большой наступательной операции в конце весны.