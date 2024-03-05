Уничтожение Крымского моста является первоочередной целью для ВСУ.

Западные военные эксперты и аналитики продолжают выступать в различных СМИ с советами для украинской власти по поводу ситуации на линии боевого соприкосновения. На этот раз отличился отставной британский полковник, который заявил в эфире украинского телевидения, что первоочередной целью для ВСУ должен стать Крымский мост, так как по нему проходит одна из важнейших логистических цепочек для российской армии в зоне проведения СВО.

Согласно словам бывшего британского полковника Глена Гранта, «демонтаж» Крымского моста приведет к нарушению российской логистики в регионе и позволит снизить темп военных действий. Это позитивно скажется на ситуации и позволит ВСУ передохнуть, стабилизировать линию соприкосновения и подготовить новые оборонительные рубежи. При этом Грант также заявил, что уничтожение стратегически важного моста не приведет к немедленному улучшению ситуации и украинская армия все равно будет испытывать проблемы с ВС РФ.

реклама

Тут стоит отметить, что для Киева Крымский мост одна из главных больных тем на протяжении всего времени существования. Сколько раз звучали заявления про уничтожение стратегического моста и пока это ни к чему не привело. За время проведения СВО мост уже не один раз подвергался ракетным ударам, на нем взрывали грузовик и даже обстреливали беспилотными дронами. Поэтому совет Глена Гранта настолько очевиден, что даже странно, что его показали на телевидении.

При этом благодаря немецким офицерам, стало известно, что Крымским мост все-таки может находится под реальной угрозой. В их разговоре звучало обсуждение необходимых для этого преступления количества ракет TAURUS или их менее дальнобойных аналогов. Поэтому выступление Гранта может быть частью новой операции западных разведок по подготовке информационного пространства.