Все беспилотные истребители будут пилотироваться искусственным интеллектом

Недавно корпорация «Боинг» представляла свой дрон сопровождения боевых самолетов «Длинное крыло», которые выступал в роли второго номера и прикрывал основную машину. Сегодня же приходят новости, что Пентагон планирует начать программу по созданию большого количества беспилотных истребителей и бомбардировщиков. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве Соединенных Штатов. Программ рассчитана на долгие годы и только первый этап обойдется американским налогоплательщикам в 6 миллиардов «вечнозеленых».

Согласно опубликованному в WSJ материалу военная программа Collaborative Combat Aircraft создается с целью максимально быстро и дешево расширить количество самолетов в ВВС США. При этом машины должны будут стоить дешевле за счет использования искусственного интеллекта и отсутствия пилота на борту. Всего хотят произвести и ввести в строй около 1000 аппаратов, которые станут ведомыми для самолетов под управлением живых пилотов. Первый этап программы рассчитан на 5 лет и оценивается в 6 млрд долларов США.

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Получившиеся в ходе программы летательные аппараты станут сопровождать на боевых вылетах самолеты с нормальными летчиками. Будут выполнять роль ведомого, атакуя заданные ведущей машиной цели, прикрывать аппарат с живым человеком, в том числе за счет собственной сохранности, и играть роль разведчиков. В первую очередь подобные сателлиты планируют ввести для истребителей 5-го поколения F-35 и перспективных сверхзвуковых бомбардировщиков B-21.

Точное время всей программы нигде не уточняется, но американские авиационные и не только корпорации уже выстроились в очередь, чтобы получить контракт. В частности, сообщается, что свой интерес проявила корпорация «Боинг», «Локхид-Мартин» и «Нортроп-Груман».