Китайские инженеры из компании Baic разработали для российского рынка новую модель X75.

Размером автомобиль будет, примерно, как и известная Santa Fe от Hyundai. Возможность купить новинку появится уже в последних числах марта 2024 года. Машина относится к категории кроссоверов среднего размера и имеет следующие параметры: длина – 4745, ширина – 1892 и высота 1715 мм. Колесная база данной модели – 2800 мм. Также, по сравнению с предыдущей версией, машина оборудована безрамочной решеткой радиатора, задними фонарями, сконструированными на основе цифровой графики, и дневными ходовыми огнями в форме «L». Приметное дизайнерское решение – светящаяся эмблема, расположенная на багажнике.

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В салоне автомобиля установлено три дисплея – приборная панель размером в 7 дюймов, 12,3 дюймовая система для управления мультимедиа, с возможностью сенсорного управления и панель управления кондиционером. В каждое из сидений вмонтирован подогрев и вентиляция, более того, имеется и функция массажа. При желании в подлокотник сзади можно установить общий пульт управления, дающий доступ к функциям мультимедиа и температуре в салоне.

Двигатель соответствует стандартам Евро 6, при этом, имея объем в 1,5 литра и 177 лошадиных сил. Коробка передач роботизирована – модель 7DCT. Скорость до 100 км/ч автомобиль развивает за 6,8 секунды. Заявляемый расход бензина в среднем – 8,2 литра на 100 км.

Цена автомобиля должна будет стартовать примерно от 3 миллионов рублей, при этом покупатель может выбрать себе одну из четырех комплектаций.

Самая слабая комплектация Comfort уже подразумевает под собой подогрев двух сидений, а также зеркал заднего вида. Двигатель для прогрева можно запустить заранее дистанционно, а 2 зоны климат-контроля позволяют подстроить для каждого пассажира и водителя комфортную температуру. Машина также оборудована камерой заднего вида с встроенной разметкой, динамически отображающейся на экране. Для облегчения в управлении автомобилем установлен круиз-контроль и 11 других систем, в том числе и при движении на подъем и при спуске.

Более совершенные комплектации Luxury, Luxury Pro обладают уже адаптивным круиз-контролем, дверью багажника на электроприводе с возможностью открыть его без прикосновений, системой контроля за полосой движения. Самые дорогой вариант Exlusive предусматривает еще и панорамную крышу, открывающуюся с помощью электропривода.

Компания Baic не собирается на этом останавливаться – вскоре на рынке должен появиться дизельный внедорожник и замена исчезнувшей Kia Mohave.