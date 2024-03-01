Теперь страховать авто можно будет хоть на 1 день.

В марте российских автовладельцев ждут изменения. Вступает в силу закон об ОСАГО на короткий срок. Полис короткого автострахования можно будет оформить на срок от суток до 3 месяцев. Для чего всё это нужно, и в какую сумму обойдётся такая страховка разбирались эксперты.

реклама

Полис ОСАГО на короткий срок подойдёт тем кто пользуется автомобилем только в определённый сезон, или собирается в ближайшее время продать машину. Обещают, что покрытие по короткому полису не будет отличаться от стандартного. Страховщики будут снижать стоимость, за счёт установки индивидуальных коэффициентов, и оценивать риски, опираясь на свою статистику.

Страховщики привели примерные цифры по стоимости полисов на короткий срок. Например, для мужчины среднего возраста с большим безаварийным стажем вождения, ОСАГО на 12 месяцев обойдётся около 6000 руб. на двухлетнюю Ладу Гранту. Если же автовладелец пожелает купить короткий полис, страховка обойдётся, приблизительно, в 1100 руб.. При возрасте до 30 лет и стаже вождения 2-3 года, ОСАГО на 12 месяцев обойдётся около 14000 руб., а страховой, скажем, на 10 дней уже 3000 руб., и это на ту же Гранту. Примерно такие же цены страховщики предлагают для китайских бюджетных авто. Важно отметить, что при покупке полиса на более длительный срок, значение понижающего коэффициента будет выше. Например, оформление ОСАГО на 1 день будет стоить около 1200 руб., а на 10 дней — около 3000 руб.

Специалисты полагают, что короткие страховые полисы будут востребованы при постановке автомобилей на учёт при купле — продаже. Сегодня около 8% автомобилистов, при перепродаже автомобиля, вообще не оформляют ОСАГО, новый закон призван уменьшить этот показатель. Важно отметить, что новые полиса будут действительны только на третий день после оформления, это объясняется борьбой с мошенничеством при оформлении ДТП.

Подведём итог. Короткие страховки могут стать удобным инструментом для некоторых категорий автомобилистов, и уменьшить на дорогах количество авто без ОСАГО. С другой стороны, сэкономить водителям не получиться. Страховые компании пока не могут разработать чёткие алгоритмы, учитывающие все риски, и опасаются роста числа мошеннических схем.