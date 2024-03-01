Отечественные курорты оказались ничем не хуже.

Эксперт по развитию туризма в России Арсений Аредов отметил, что из-за экономических проблем в Турции россияне все чаще выбирают отели на родине, которые предлагают аналогичную систему по типу «все включено», но расположены гораздо ближе к месту постоянного проживания.

Отечественные курорты предоставляют широкий спектр услуг и развлечений, которые удовлетворяют потребностям разных категорий туристов. Так, на российских курортах можно найти отели с разными уровнями комфорта и ценовыми категориями, включая трехразовое питание или услугу по типу «все включено», а также различные виды активного отдыха, культурные мероприятия и экскурсии.

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Положительно влияют на выбор и дополнительные преимущества, связанные, к примеру, с частичным возвратом затраченных на путевку средств. «Спрос на такой вид отдыха растет, так как он сопоставим по цене с поездкой за границу, но зачастую более удобен, безопасен и комфортен», - отметил Аредов.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость летних путевок в Турцию к концу февраля может достигнуть 200 тысяч рублей, куда включены перелет, проживание и питание по системе «все включено». Однако, российские туристы все чаще предпочитают более доступные и комфортные варианты на представленных отечественных курортах, а не переплачивают деньги на поездку за границу.

Эксперт подчеркнул, что в последние годы российские туристы все больше осознают преимущества отдыха на отечественных курортах. Они видят, что российский туризм динамично развивается и предлагает все больше возможностей для интересного и комфортного отдыха. В связи с этим, спрос на отечественные курорты растет, а российские компании в туристической индустрии активно развиваются и предлагают новые туристические услуги и программы для отдыхающих. На отечественных курортах можно заняться различными видами активного отдыха, посетить культурные мероприятия и экскурсии, а также насладиться красотами местной природы.

Таким образом, отдых на отечественных курортах становится все более популярным среди российских туристов и можно прогнозировать, что поток туристов по России в этом году будет нарастать. Отдых на отечественных курортах становится все более доступным и комфортным выбором для разных категорий туристов.