Ну и желательно побольше военной техники.

На этой неделе главный «миротворец» Европейского союза и по совместительству президент Франции Эммануэль Маркон на очередном сборище политиков заявил, что НАТО необходимо ввести на территорию Украины свои войска для решения сложившейся ситуации. Высказывание главы Франции вызвали резкое неодобрение в других странах блока и не менее резкую критику в самой Франции, чем не преминула воспользоваться Марин Ле Пен, набирая политический вес. Единственный кто поддержал Макрона оказался Зеленский, который напомнил про «гарантии безопасности» со стороны республики.

Однако не все украинские деятели поддержали восторг Зеленского на тему ввода западных войск в страну. Так младший брат Виталия Кличко Владимир тут же высказался на одном из западных порталов на эту тему. В отличии от своего старшего брата, который знаменит своими странными изречениями, младший занимается бизнесом и не спешит публично высказываться. Но что-то пошло не так и душа Владимира не пожелала отмалчиваться. «Нам нужно орудие, нам нужны боеприпасы, нам не нужны солдаты НАТО», - сказал Кличко-младший в своем интервью.

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Также Владимир рассказал, что слабо представляет как именно современная армия НАТО будет воевать с прошедшей 2 года войны ВС РФ. Ведь им даже не удается справится с «парнями в тапочках» из Йемена, которые наносят удары по военным кораблям НАТО и нарушают работу инфраструктуры в Красном море.

Стоит отметить, что Виталий Кличко находится в довольно жесткой оппозиции по отношению к Зеленскому. Президент Украины не раз пытался сместить бывшего боксера с поста мэра Киева, но ему не удается это сделать. Поэтому не удивительно, что Владимир выступает с жесткой критикой того, что сам Зеленский поддерживает.