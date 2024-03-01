"Вечером стулья - утром деньги. Утром стулья - в обед деньги." - сказал глава МИД Украины.

В январе этого года глава Великобритании Сунак совершил вояж на Украину и посетил «Мать городов русских», а именно Киев. В ходе поездки был подписан договор о гарантиях безопасности для Украины со стороны Англии и обещана немалая сумма в британских фунтах-стерлингах. Не прошло и месяца, как еще ряд стран НАТО подписал со «свободной и независимой» аналогичные документы. Однако главный партнер Украины, а именно США, не спешит обременять себя этим важным договором. Главу украинской дипломатии поймали и задали вопрос, когда именно Соединенные штаты подпишут договор, на что Кулеба выдал измененную цитату из «12-ти стульев».

Однако не только искажением цитат из классики поделился глава МИД Украины с общественностью. В ходе своего сообщения Кулеба рассказал, что вся проблема подписания договора с США заключается в американском Конгрессе, которые не хотят подтверждать пакет, а главное объем, военной помощи. Вот как только этот документ будет согласован, то США сразу обеспечат «безопасность» и в Украину хлынут поставки. Дело в том, что все эти документы имеют четкие формулировки по объемам поставляемой помощи и прочим обязательствам. При этом Дмитрий Кулеба заверил, что рано или поздно, если, конечно, что-то не пойдет не так, американцы подпишут документ.

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Стоит отметить, что согласно подписанным с Великобританией документам, Украина в случае чего обязана помогать англичанам в боевых действиях с третьими странами. Проще говоря если, Англия объявит кому-то войну, то ВСУ можно будет попросить помочь и те не смогут отказать. Напомним, что у англичан и аргентинцев снова начинаются непонятные телодвижения по поводу Фолклендских островов. Также, кроме Англии, Украина подписала документы с той же Францией, которая алчно облизывается на африканские страны и опять-таки в случае чего туда поедут воевать за них украинские военнослужащие.