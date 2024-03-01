При этом осадил одного генерала из-за вопроса про воинскую повинность.

Британский адмирал Тони Радакин, являющийся начальником Генерального штаба ВС Великобритании, вслед за американскими коллегами заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут в 2024 году провести контрнаступление и назвал главной причиной его, контрнаступления, перенос на 2025 г. Со слов командующего выходит, что из-за снижения поставок вооружения из США, украинская армия не может вести наступательные действия и полностью вооружить бригады, так как европейских поставок хватает только на текущие задачи.

Также во время своего выступления на конференции в Лондоне Радакин заочно осадил командующего войсками Великобритании по поводу возобновления всеобщей воинской повинности. Тут стоит отметить, что Генерал Сандерс высказался на тему призыва на службу в разрезе возможного вооруженного конфликта с Российской Федерацией. Мол, текущих войск в размере 75 тысяч штыков не хватит на конфликт такого масштаба и интенсивности. На это адмирал ответил, что с Россией такие отношения и войны не намечается.

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Генерал Сандерс всегда отличался крайне русофобскими взглядами и поэтому не удивительно, что он начал дискутировать на тему мобилизации для войны с РФ. Вот только современная Британия уже давно отказалась от практики мобилизации срочников, полностью перейдя на контрактную основу и переделав под нее работу министерства обороны страны. Тем более, что в качестве пехоты НАТО использует более дешевых военных из стран Восточной Европы. Если сегодня за интересы Британии сражаются украинцы, то, когда они кончатся в наличии останутся поляки, которые активно накачиваются современным вооружением.