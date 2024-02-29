На самом деле, как они считают, ВС РФ выпускают до сотни дронов за одну ночь.

Не секрет, что украинские СМИ находятся под контролем государства и создают у простого обывателя необходимую властям картину происходящего. При этом зачастую там сильно искажают факты и порой несут самую банальную дезинформацию. Так, в ТГ-каналах украинского сегмента появились данные, что украинский Генштаб с недавнего времени умышленно занижает количество прилетающих российских «Гераней», чтобы создавать видимость отличной работы сил ПВО.

Стоит напомнить, что за последний год количество налетов российских дронов-камикадзе на военные объекты ВСУ резко повысилось. Украинские источники оперируют фактами, что ВС РФ могут за один ночной удар использовать до сотни БПЛА, с которым украинская ПВО не справляется чисто физически. Именно по этой причине Генштаб ВСУ начал занижать количество прилетов, чтобы сохранить привычную линию пропаганды в которой рассказывают, что у РФ дронов нет, а те, что имеются это иранские поставки. По крайней мере об этом рассказывает украинский ТГ-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники.

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Что интересно, в этом же материале рассказывается, что ранее ВСУ, наоборот, завышали количество используемых Россией дронов-камикадзе, чтобы показать, как эффективно борется с ними ВС ВСУ. Однако с момента начала таких вбросов количество «Гераней» кратно увеличилось и поставленные с запада системы ПВО не справляются с потоком прилетающих аппаратов. При этом Киев неофициально запретил тратить на «Герани» зенитные ракеты и по ним работают только ствольные зенитки, которые не всегда могут успевать за новыми модификациями российских дронов с реактивными двигателями и антирадарным покрытием.