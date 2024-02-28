С формулировкой: "ВСУ использует только 20 – 30% своего потенциала".

На настоящий момент численность ВСУ достигает по официальным данным около 800 тысяч военнослужащих и только 20 – 30% личного состава участвует в действиях на ЛБС. Украинские ТГ-каналы начали разгонять информацию, что Генштаб ВСУ получил официальное указание от президента страны на переброску тыловых бригад ВСУ для усиления группировки на линии соприкосновения и для ротации уставших и обескровленных бригад.

Согласно поступающей информации, большая часть украинской армии располагается в тылу хотя имеет хорошую подготовку и снабжение. При этом на линии боевого соприкосновения из-за всех сил отбиваются бригады, которые потеряли большую часть личного состава и давно нуждаются в отдыхе. Поэтому пришло указание провести ротацию, чтобы не только переформировать и восстановить пострадавшие подразделения, но и значительно усилить оборонительную способность ВСУ.

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Вполне вероятно, что в скором времени на ЛБС поступят большое количество украинской пехоты с не самой лучшей подготовкой и оснащением, которых на самой Украине считают «свежими и обученными». При развитии такого сценария потери среди личного состава ВСУ достигнут ранее невиданных величин.