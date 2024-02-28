Одновременно ведутся штурмовые действия в селе Георгиевка и в районе Новомихайловки.

Российские штурмовые группы продолжают активно двигаться вперед на Артемовском направлении и постепенно выходят к Часову Яру, который сегодня превращается силами ВСУ в крепость. Согласно приходящим сообщениям части ВС РФ продвинулись севернее села Красное (Ивановское), в самом селе боевые действия ведутся в центральной части. Населенный пункт располагается южнее Попова леса, который уже давно находится под частичным контролем российской армии.

Если верить данным из открытых источников, то российская армия расширила контролируемый участок около села Красное на ширину почти 1,2 км и в глубину 700 м. Наши части постепенно продвигаются к восточной части Часова Яра, которая сегодня контролируется украинской армией и оттуда принудительно эвакуированы все мирные жители. Стоит также напомнить, что село Красное находится на западном фланге Артемовского направления и активно обстреливается из Краматорска ВСУ.

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Что касается российского продвижения на других участках ЛБС, то имеются данные про постепенное выдавливание украинских войск из села Георгиевка на Кураховском направлении. ВС РФ вынуждают силы ВСУ покидать восточную часть населённого пункта. Также отмечаются продвижения в сторону Угледара в селе Новомихайловка, часть которого занята российскими десантниками.

Наиболее привлекающее внимание направление, а именно Авдеевский участок ЛБС не остался без хороших новостей. Российские войска продвинулись севернее Тоненького и вероятно пытаются хватить его в кольцо. Также часть группировки вышла к окраинам Орловки, расположенной сразу за недавно взятым Ласточкино.