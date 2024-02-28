Испытания прошли успешно, ЗРК С-500 доказал свою эффективность.

Около 5-ти лет назад Российская Федерация начала использовать гиперзвуковое вооружение, представленное «Кинжалом», размещенном на истребителе-перехватчике МиГ-31К. Остальные страны тут же включились в гонку и начали разрабатывать собственные аналоги, но в этот же момент РФ уже создала систему, которая способна поражать такие боеприпасы и называется она С-500 «Прометей». 22 февраля 2024-го года прошли последние испытания, в ходе которых зенитная ракета комплекса поразили гиперзвуковую учебную цель, выпущенную по полигону «Чижи», а атомной подводной лодки «Тула».

Советский союз и Российская Федерация являются локомотивами создания мобильных зенитно-ракетных комплексов. На настоящий момент именно наша страна обладает самыми проработанными и актуальными ЗРК, которые способны бороться с перспективными разработками «западных партнеров». Согласно сообщениям из недр МО РФ, С-500 способен поразить гиперзвуковые боевые части баллистических ракет. При этом каждый «Прометей» прикрывает сферу почти в 1200 км. Стоит отметить, что испытания комплекса проводились в несколько этапов и завершились буквально на днях.

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Согласно открытым данным, С-500 запустят в полноценную серию в 2024-м году, после чего ЗРК начнут поступать на вооружение российской армии. В ходе финального испытания ЗУР «Прометея» поразила гиперзвуковую ракету Р-29 «Синева», выпущенную с подводной лодки из моря Лаптевых по полигону «Чижи». Как становится понятно из сообщения, боеприпас был успешно перехвачен и нейтрализован.