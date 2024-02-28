Именно так Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в освобожденном городе-гарнизоне.

Почти неделю Авдеевка находится под полным контролем российской армии, но только сейчас поступило сообщение о том, что в городе не осталось украинских военных. Этой новостью поделился глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, заявив, что все разрозненные отряды ВСУ, которые не смогли выйти из города, обнаружены и нейтрализованы. Однако глава ДНР не поделился данным сколько именно украинских военнослужащих оставалось в Авдеевке после официального приказа Сырского на отход из павшего города-гарнизона.

Согласно сообщению Пушилина больше на улицах Авдеевки нет вражеских солдат, но город от этого сильно безопаснее не стал. Остается еще много факторов, которые могут представлять угрозу для человеческой жизни на улицах Авдеевки. Например, саперы только сейчас приступили к разминированию территории, но сколько продлится этот процесс никто сообщить не сможет. Также остается угроза из-за аварийного состояния некоторых строений, которые могут обрушиться в любой момент. Ну и не стоит забывать про самый главный фактор, а именно располагающуюся неподалеку 2-ю линию обороны ВСУ на участке Бердычи – Тоненькое.

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Согласно заявлению главы ДНР остается угроза обстрелов со стороны украинской армии и опасность воздушных налетов с использованием летательных беспилотных аппаратов. Стоит напомнить внимательным читателям, что украинские войска отодвинуты от Авдеевки не то, чтобы очень далеко и сейчас боевые действия ведутся практическим в зоне прямой видимости. По этой причине пока эвакуированных из города мирных жителей размещают в лагерях беженцев на территории республики и не возвращают в дома.