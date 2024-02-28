Основные заказы ушли в США и Израиль.

С самого начала российской спецоперации Европейский союз занимался активными поставками вооружения на Украину. В частности, именно они поставляли львиную долю высокоточного и высокотехнологичного вооружения, что привело к серьезному дефициту, который необходимо как-то возмещать. А так как военно-промышленный комплекс ЕС долгие годы находился в состоянии анабиоза, то компенсировать переданное пришлось заказами за границей. Так, заявлено, что примерно 80% всех заказов пришлось на американские и израильские фирмы-производители и только 20% смогли произвести сами европейцы.

Согласно приведенной ASD статистике все технологичное вооружение ЕС компенсирует за счет иностранных фирм и все сливки с них собирают в США и Израиле. Конечно, промышленность ЕС сейчас пробуждается, но дело идет очень медленно и пока нет никакой речи о самостоятельной компенсации затрат. При этом генсек НАТО Столтенберг с гордостью заявил, что ЕС в 2024 году потратит почти $380 миллиардов на свою оборонку, но сколько из этих денег дойдет до европейского ВПК – большой вопрос.

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При этом ЕС не то, чтобы особо стремится к снижению темпов поставок, так как на проходящих комитетах «Рамштайн» регулярно объявляются «ассоциации» по тому или иному типу вооружения. Например, на недавно прошедшем сборище, на котором уже присутствовал Сырский, была создана «ассоциация ПВО», которая займется усилением поставок противовоздушного вооружения за счет изыскивания дополнительных ресурсов. Скорее всего, эти ресурсы будут изыскиваться в европейских странах, которым опять-таки придется компенсировать это в течении долгого времени и вероятнее всего за счет заказов иностранным фирмам.