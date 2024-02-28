Российская армия штурмует вторую линию обороны ВСУ около Авдеевки на линии Тоненькое – Бердычи.

Уже больше недели прошло с отдачи приказа Сырским на отступление военных формирований Украины из почти взятой Авдеевки. За минувшее время российская армия не просто смогла зачистить город от нежелательных элементов, но и провести штурмовую операцию по прорыву очередной линии укреплений ВСУ. Речь идет о падении села Ласточкино, на линии оборонительных позиций Ласточкино – Северное, о чем сообщалось на прошедших выходных. Сегодня приходит информация, что штурмовые подразделения ВС РФ вошли в восточную часть села Тоненькое и ведут ожесточенные бои с засевшими там украинцами.

Согласно полученным данным, российская армия ведет уличные бои в селе Тоненькое с войсковыми подразделениями Украины. Боестолкновения ведутся в восточной части населенного пункта, где ВСУ смогли оборудовать серьезные огневые позиции и стремятся удерживать их любой ценой. Стоит напомнить, что через это село шла одна из линий снабжения украинского гарнизона Авдеевки и поэтому укрепления там возвели весьма серьёзные. В частности, задействована местная промзона с ее складами и цехами, которые отличаются капитальностью постройки.

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Стоит отметить, что сейчас Тоненькое – это один из узлов оборонительной линии Тоненькое – Бердычи, которая является уже второй линей обороны и которая прикрывает путь в менее подготовленные к обороне территории. Украинское командование понимает важность этой точки и спешно подтягивает имеющиеся резервы, так как если линия пойдет, то для ВС РФ откроется прямой путь дальше на запад. Предположительно в случае прорыва наша армия сможет пройти вперед на 15 – 20 км, что командирам ВСУ никак нельзя допустить. Тут возникает вопрос, а насколько долго российская армия сможет вести такие наступательные действия.