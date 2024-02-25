Автопроизводители начали 2024 год с целого ряда громких премьер.

В начале нынешнего года крупнейшие производители автомобилей представили целый ряд новинок, имеющих все шансы завоевать российский авторынок. Среди них одним только Китаем было предложено более 30 моделей.

Однако и российский автопром в стороне не остался. Несмотря на изоляцию и острый кризис на рынке, АвтоВАЗ представит долгожданного наследника «Гранты XJO» – семейство «Лада Искра» на платформе Renault. Глобальные новинки предложат и всемирно известные марки, такие как Skoda, Toyota, Volkswagen и многие другие.

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Новейшую линейку автомобилей класса В - Лада Искра - АвтоВаз планирует выпустить в кузове универсала, классического седана и кросс-универсала. Платформа CMF-B у Лады будет в точности такой же, как у нового бюджетного Renault Logan.

К слову, Искра уже должна была дебютировать в 2022 году, однако после разрыва связей Лады с Renault АвтоВАЗу пришлось продолжать разработку модели самостоятельно. В серийное производство Искру планируют запустить в начале 2025 года.

Исходя из предварительных данных, автомобиль будет предложен в «двухпедальном» варианте, а также на механической коробке передач. Под капотом нового автомобиля, скорей всего, окажутся уже хорошо знакомые вазовские моторы.

Одна из наиболее значимых российских премьер нынешнего года – новый внедорожник из Китая Haval H9. Автомобиль «приоделся» в новый кузов в стиле ретро, и визуально стал похож на кроссовер Dargo.

На российский рынок Н9 поступит с дизельным и бензиновым вариантом двигателя. У бензинового останется все та же восьмиступенчатая АКП, а вот дизель приобретет новую коробку – девятиступенчатую. Российские продажи автомобиля должны стартовать в начале августа 2024 года.

И, наконец, немецкая компания-гигант Volkswagen представит в России третье новейшее поколение Tiguan. Количество продаж небольшого кроссовера уже преодолело рубеж в 6 млн автомобилей, поэтому новый Tiguan тоже рассчитан на массовые продажи. Машина будет выпускаться на новой, более модернизированной платформе MQB Evo, поэтому и в остальном также будет более модернизирована.

Благодаря новой платформе автомобиль приобретет гибридные передовые трансмиссии, адаптивную подвеску DCC Pro, матричные панели и многое другое. Производитель не забудет и о классических моделях с бензиновым и дизельным двигателями, однако сами ДВС будут более усовершенствованы. По предварительным данным продажи нового Tiguan возьмут старт в Европе в начале этого года.