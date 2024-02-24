Эти были очередные попытки Украины полетать по небу РФ.

Почти каждый день украинская армия предпринимает попытки по, атаке российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. Нынешняя ночь не стала исключением, хотя и атака была не особо интенсивной. Согласно сообщениям, поступившим из недр Министерства обороны России, над Брянской и Ростовской областями дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены украинские «подарки», которые пытались уйти в глубь РФ. Наши зенитчики их успешно перехватили и посадили на землю, пострадавших и повреждений – нет.

В ночь на 22 февраля 2024 года украинская власть предприняла очередную попытку по атаке российской земли. В нашу страну были направлены дрон-камикадзе самолетного типа, начиненный взрывчатыми веществами, и переделанная зенитная ракета от комплекса С-200. Официальные власти пострадавших областей уже сообщили, что на месте падения обломков уже работаю срочные службы и военные. Более подробной информации МО РФ не сообщает.

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Откровенно говоря, удивительно, что атака была настолько слабой, так как украинской власти срочно требуется хоть какой-то медийный эффект от предпринимаемых действий. Напомним, что в последнее время ВСУ преследуют закономерные неприятности на ЛБС, которые приводят к разрушению мифа Зеленского о непобедимости украинских войск. Например, ВСУ полностью потеряли Авдеевку, потеряли плацдарм в Крынках, а под Работино сжимаются клещи вокруг местной группировки ВСУ. Что касается использования ракет от ЗРК С-200, то большое количество было передано из стран бывшего Варшавского договора, и их успешно переделывают в НУР, которые бьют куда-то туда.