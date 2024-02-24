Украинская пресса рассказывает про действия российской армии в районе Работино.

С наступлением 2024-го года российская армия перешла к активным действиям около знаменитого села Работино на Запорожском направлении. Сейчас ситуация там складывается так, что наши ВС уже вошли в село и одновременно идет окружение засевших в другой части НП сил ВСУ. При этом западная пресса активно предполагает, что скоро украинские военные окажутся отрезанными от «большой земли» и попадут в «котел». Однако у украинской прессы есть свое независимое мнение и заключается оно в том, что ВС РФ стремятся вернуть контроль над северной частью линии Суровикина.

Ситуация для украинских войск в районе села Работино на Ореховском направлении ухудшается для ВСУ с каждым днем за счет продвижения российской армии вперед. Туда спешно перебрасываются резервы с других направлений. В частности, есть сообщения про переброску частей из Херсона для пополнения, засевшего в Работино гарнизона. Американская пресса указывает, что это приводит только к тому, что при схлопывании «котла» большая часть солдат окажется в окружении. При этом на западе пишут, что если село падет, то все жертвы украинской армии окажутся напрасными, так как другого успеха у летнего контрнаступления не было.

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На Украине же считают, что Россия хочет вернуть потерянную часть линии имени Суровикина и занять предполье за Работино. Также там активно пишут, что российская армия перебрасывает подкрепления на этом направлении и явно что-то готовит. В сообщениях бригадного генерала Тарнавского мелькали мысли о том, что Россия сосредоточила около Работино силы в несколько раз, превышающие наступательную группировку, которую задействовали под Авдеевкой.