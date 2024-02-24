Часть украинских военных все еще сидит в подвалах, но активных боевых действий не ведет.

Не прошло и недели после отвода ВСУ своих частей из Авдеевки, как по украинской медийной пропагандисткой машине нанесен новый удар. Сергей Шойгу, министр обороны РФ, при личной встрече с президентом Путиным подтвердил доклад генерал-полковника Теплицкого об полной зачистке украинского плацдарма в Крынках на нашем берегу Днепра в Херсонской области. При этом сообщается, что в селе еще остались бойцы ВСУ, которые «прячутся по норам», но организованную силу из себя они ни коим образом не представляют.

Стоит отметить, что Крынский плацдарм, который активно использовался ВСУ для создания видимости «перемоги», был атакован силами 810 бригадой морской пехоты Черноморского флота. В результате штурма остававшиеся там части ВСУ были успешно рассеяны, нейтрализованы и частично взяты в плен. При этом некоторые военнослужащие украинской армии смогли скрыться в подвалах домов, но их активно ищут и поступают соответствующим образом. На протяжении последних месяцев плацдарм регулярно подвергался артиллерийским ударам и авиационным налетам, так что ситуация для украинских военных там была очень сложная.

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Напомним внимательным читателям, что Крынский плацдарм образовался в середине октября прошлого года, когда ВСУ предприняли попытку десанта через Днепр. Атака была купирована, но некоторым частям удалось закрепиться на нашем берегу реки и окопаться, после чего туда начали постоянно переправлять свежее пополнение, а срок жизни отдельного солдата достигал 4-х дней. При этом туда посылали не простую пехоту, а хорошо подготовленных морпехов из 4-х бригад. Однако несмотря на все усилия, с каждым месяцем площадь плацдарма сокращалась и вот к чему все пришло.

Также стоит напомнить, что командование ВСУ планировало использовать Крынский плацдарм не только для закрепления на нашем берегу Днепра, но и в качестве отправной точки по захвату Крымского полуострова. Про эту операцию писали уже не раз, а российское командование регулярно отдавало приказы на нанесение ударов по скоплениям живой силы ВСУ, которую планировали использовать для развития успешного десанта.