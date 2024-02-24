В США, в свою очередь, тоже нашлись виновные в потере Авдеевки.

Российская армия начинает занимать новые позиции в Авдеевки с целью защиты стратегически важного города от возможного украинского контрудара. А в это время в самой Украине начинается знаменитая игра в перекладывание вины на кого-то другого. В частности, глава МИД Украины Кулеба рассказал американскому телеканалу CNN настоящую причину поражения городе-крепости, а именно во всем виноват коллективный Запад, который вовремя не подвез артиллерийские снаряды и тем самым подыграл России.

В своем большом интервью для американского телеканала CNN глава украинской дипломатии Кулеба рассказал, что из-за странных действий Запада и прекращения большого потока военной помощи, ВСУ потеряли боеспособность, чем воспользовалась российская армия. Если бы поставки продолжались в привычном режиме, то армия Украины не отдала бы Авдеевку и вообще нанесла бы новый удар. При этом в самой Украине распространяется немного другое мнение по этому поводу. Некоторые украинские ресурсы поднимают тему, что во всем виноват Зеленский, которые не давал военному руководству действовать адекватно сложившейся ситуации.

реклама

Что интересно, в США также нашли виновных в украинском поражении и освобождении Россией одного из городов ДНР. Администрация Белого дома возложила вину на республиканцев, которые всячески блокировали все инициативы по передаче Украине помощи в Конгрессе. Если бы не их действия, то команда Джо Байдена смогла бы обеспечить ВСУ всем необходимым. Стоит отметить, что в чем-то они правы, так как после провала летне-осеннего контрнаступления Украины, в Конгрессе США начались брожения и конгрессмены всячески блокировали подачи президента в сторону военной помощи украинской власти.