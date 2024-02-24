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g1tarist
АГР возобновила производство автомобилей Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
Продажи начнутся в ближайшее время.

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Бывший завод Hyundai в Санкт Петербурге снова начал производство автомобилей марки Solaris. Новый собственник «Автомобильный завод «АГР» (бывшее «Фольксваген Груп Рус») запускает сборку моделей по полному циклу. Новые авто будут повторять линейку широко известных марок: Hyundai Solaris и Kia Rio. Независимые эксперты высказали мнение по поводу происхождения и цены продукции завода.

Автомобили будут производиться из комплектующих, которые перешли к новому собственнику после покупки производства у корейцев. По некоторым данным, на заводе имеются 80-90 тыс. машинокомплектов. Мощность предприятия до 220 тыс. авто в год, таким образом, завод загружен примерно на полгода. О дальнейших договорённостях с корейской стороной по поставкам комплектующих, пока конкретной информации нет.

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Эксперты оценили перспективы и озвучили примерные цены для новых Hyundai и Kia. Для того чтобы успешно продавать Solaris, его цена не должна превышать 1,8 млн. руб., иначе будет тяжело бороться с уже закрепившимися на российском рынке китайскими брендами. Не следует забывать и о Lada Vesta, которая продаётся как раз в этом ценовом диапазоне, причём, за 1,8 миллиона можно приобрести отечественный седан в максимальной комплектации. Близнец Creta - Solaris KRX, столкнётся с жёсткой конкуренцией китайских кроссоверов Geely, Chery и Haval, а рынок авто по ценам более 2 млн. руб весьма ограничен. Тем не менее, эксперты позитивно оценивают шансы «корейцев» от «АГР» занять значительную нишу рынка. Российский потребитель хорошо знает высокие эксплуатационные качества Solaris и Kia, поэтому будет отдавать им предпочтение. Эксперты отмечают, что для успеха «АГР» будет вынужден решать вопрос с поставками машинокомплектов, есть вероятность, что это будет параллельный импорт через Казахстан.

Дилеры, которые раньше занимались реализацией продукции завода, пока не озвучивают даты начала продаж. Опрошенные менеджеры занимаются сейчас продвижением Hyundai, которые поступают по параллельному импорту. Даже в самом Санкт-Петербурге менеджеры дилеров не могут ничего сказать по поводу новой локализации корейских машин, а некоторые вообще назвали информацию слухами.

#hyundai #solaris
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