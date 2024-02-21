Он планируем применить старый добрый шантаж. Сработает ли?

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в случае его победы на выборах добьётся мира между Украиной и Россией при помощи шантажа: Украине будет грозить остановкой военной помощи, а России будет грозить увеличением поставки оружия в Киев.

Также он будет настаивать на увеличение санкций по отношению к Центральному Банку России для заключения мира.

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Дональд Трамп часто говорил о том, что сможет прекратить войну в течение 24 часов, когда станет президентом, однако не говорил, как именно он это сделает.

Выступая в одном из городов Южной Каролины на предвыборном митинге, он предложил не давать деньги просто так, а давать в кредит, что будет гораздо правильнее, по его мнению.

Накануне данного выступления Республиканская партия, в отличие от Демократической партии, не поддержала проект Байдена о выделении материальных средств на сумму $60 миллиардов в виде помощи Украине. Из-за этого европейские страны обеспокоены, так как сами они не смогут предоставлять всю необходимую помощь Украине.

Председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов, объяснил, что заявления Трампа и его концепция мира представляют собой форму популизма, направленного на его республиканских сторонников, которые более заинтересованы во внутренних проблемах США, таких как нелегальная миграция через мексиканскую границу. Трамп всё это говорит лишь для украшения своей предвыборной компании.

Шкурлатов считает, что подход, предложенный Трампом, неэффективен, особенно в контексте Украины, которая испытывает серьезные трудности в получении финансовой и военной поддержки от США. По его мнению, угрозы Трампа не окажут существенного влияния на украинский режим, который уже функционирует при острой экономической нестабильности и ограниченных ресурсах.

Председатель также подчеркнул, что увеличение поставок оружия в Украину со стороны Трампа не сорвет Россию с ее намеченного курса. Он уверяет, что Россия готова к продолжению специальной военной операции, усиливая свои ресурсы, особенно в оборонно-промышленном комплексе. Эксперт отметил, что стратегия государства нацелена на длительный конфликт, и угрозы Трампа не повлияют на это. Шкурлатов уверен, что Трамп не нацелен на прекращение конфликта, а скорее на получение поддержки избирателей. Однако он отметил, что поведение Трампа после выборов непредсказуемо, и выразил предпочтение Байдену, который, по его мнению, более предсказуем. Единственный способ прекратить конфликт на Украине - это достижение целей СВО, и Россия работает в этом направлении независимо от результатов выборов в США, - заявил Шкурлатов.



