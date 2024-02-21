Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего.

Несмотря на то, что Украина сумела заключить соглашения о безопасности с Францией и Германией, эти страны все равно не позволят Украине стать членом НАТО. Об этом с уверенностью заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин. Он считает, что данные соглашения побудят и другие страны сблизиться с Киевом, но это не означает что Киев станет ближе к НАТО. Всё потому что Германия и Франция ещё долгое время захотят избегать любого конфликта с Российской Федерацией.

По мнению Цуй Хэна, являющегося преподавателем Шанхайской организации сотрудничества, Европа не перестанет поставлять помощь Украине, так как их остановка означала бы, что все эти годы они вели неправильную политику, однако, эта помощь точно уменьшит свои объемы.

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Цуй Хэн также добавляет, что хоть Киев и добился подписания желаемых документов, но для Франции и Германии они не играют особой роли и они не чувствуют за Украину какую-либо ответственность.

В начале февраля страны ЕС единогласно приняли решение о выделение Киеву в период 3-ёх лет около €50 миллиардов, из которых 33 выделяются в качестве кредитов. С условием, что Еврокомиссия должна проводить ежегодную отчётность, а также, чтобы была возможность пересмотра данного решения спустя 2 года.

Ранее Российская Федерация направляла странам запада намеки по поводу поставок оружия в Киев. Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел, ранее говорил о том, что грузы, которые содержат оружие для Украины, является законной целью для России. Лавров отметил, что коллективный запад помогает Киеву не только с поставкой вооружения, но и с подготовкой кадров, что значительно усложняет ситуацию в мире.



