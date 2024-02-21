Москва же считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми.

После новостей о смерти Алексея Навального Великобритания рассматривает возможность введения персональных санкций. Англичане заявили, что проводится анализ возможных ответственных лиц и доступных мер, но подробностей пока не раскрыли. В любом случае, это одна из тем, которую они обязательно обсудят на Мюнхенской конференции.

Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём Владимира Путина, высказал мнение, что заявления западных политиков о смерти Навального являются громкими и неверными по содержанию, поскольку медики и судмедэксперты ещё не предоставили полного отчета.

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Мария Захарова, являющаяся представителем министерства иностранных дел, выразила мнение, что столь быстрая реакция лидеров стран коллективного запада на смерть Алексея Навального до окончательных результатов судмедэкспертов, выдала их с головой. По её мнению, очевидно, что реакции из-за рубежа были подготовлены заранее, раз стали публиковаться уже спустя 15 минут после первых известий о его смерти. К тому же, все обвинения были слишком схожи.

16-го февраля после прогулки Алексей Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. По предварительным данным, у осужденного оторвался тромб, хотя официальной версии пока никто не оглашал. Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит процессуальную проверку по этому случаю. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать Навального на протяжении 30 минут, но тщетно.



