А также вывели из строя украинскую военную технику.

Пока все внимание общественности было приковано к событиям вокруг Авдеевки, российская армия продолжала действовать на других направлениях. В частности, зафиксировано продвижение нашей армии в районе села Победа на марьинском направлении. Под контроль ВС РФ перешла часть населенного пункта, но оставшаяся половина плотно занята ВСУ и туда даже перебросили часть резервов в виде пехоты и боевой техники западного производства. Об этом сообщают наши военкоры и украинские источники, следящие за обстановкой на ЛБС.

Село Победа стоит на пути российской армии и стало одной из целей наступления, для 255-го полка ВС РФ. Штурмовые отряды российской пехоты смогли прорваться в город при поддержке тяжелой бронетехники и артиллерии и закрепиться в домах. ВСУ вынуждены были отойти из попавшей под удар части села, но начали окапываться в подвалах жилых домов, командование перебросило туда резервы. Также туда перебросили несколько единиц военной техники западного образца, которая попала под огневой удар и частично «демонтирована». Сообщается про сгоревшие немецкие «Леопарды» и американские бронетранспортеры, которые почему-то в ряде СМИ обозвали БМП, M113, которые США использовали еще во времена Вьетнамской войны.

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Ситуация для командования ВСУ на марьинском направлении находится в критическом положении и это признается генералами. Напомним, что кроме Победы, российские войска продвигаются в сторону Курахово через Георгиевку, а также части 155-й бригады закрепились в Новомихайлово к югу от Марьинки. На всех векторах атак идут сложные бои, но российская армия постепенно продвигается вперед.