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«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
«Ростех» отчитался об увеличении количества выпущенных боевых машин.

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Российская военная промышленность увеличивает выпуск боевой техники, которая требуется в больших количествах для армии. В частности, пришло сообщение, что «Курганмашзавод» отправил первую партию БМП-3 в распоряжении ВС РФ. Этой новостью поделился официальный представитель «Ростех». Также курганский завод производит не только БМП-3, но и занимается модернизацией старых БМП-2, которые оснащают боевыми модулями «Бережок» и также отправляют в зону проведения СВО.

За первые 1,5 месяца 2024 года «Курганмашзавод» сумел не только собрать и передать первую партию боевых машин пехоты БМП-3, но и рассказали, что значительно увеличил их производство. Представитель не смог рассказать точное количество собранных бронемашин, но заверил, что их в полтора раза больше, чем за тот же отчетный период за прошлый год. При этом представитель не учитывал в своих подсчетах модернизируемые заводом старые машины второй модели.

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Все проходящие через «Курганмашзавод» боевые машины пехоты получают не только современные оружейный комплексы, но противокумулятивные и антидроновые экраны, которые отлично зарекомендовали себя в ходе проведения СВО. БМП-2, кроме оснащения «Бережком», такое получают дополнительную защиту, которая призвана увеличить живучесть боевой машины.

Напомним, что БМП-3 очень хорошо себя зарекомендовала в ходе проведения спецоперации и заслужила одобрение российских военнослужащих. При этом бойцы оценили лучшую защищенность машины от крупнокалиберных пуль и осколков, нежели у разрекламированной алюминиевой БМД-4.

#ростех #курганмашзавод
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