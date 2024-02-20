Польскиt фермеров помогают России, задерживая поступление «гуманитарной» помощи для ВСУ

Украинские военные, которые занимаются перегоном военных грузов из европейских стран, столкнулись с серьезной проблемой на польской границе. Польские аграрии, борясь за свои права и благосостояние, перекрыли большую часть сухопутных дорог на границе в том числе и железнодорожные пути. Это здорово осложняет грузоперевозки и задерживает поступление «гуманитарной» помощи для ВСУ. С другой стороны, из Украины вообще не пропускаются грузы, связанные с аграрной продукцией.

Сложившаяся ситуация вызвала негодования украинского волонтера Назара Смыка, который высказался в своем заявлении весьма некорректно по отношению к польским фермерам. Украинец заявил, что они все «селюки» и пожаловался, что из-за их действий грузы могут стоять на границе до нескольких дней. При этом в качестве примера он привел стоящие сейчас грузовики с грузами для украинских артиллеристов. Это только один пример того, как польские граждане помогают Российской Федерации побеждать в зоне проведения Спецоперации.

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Стоит напомнить, что польские аграрии возмущены поставками украинской сельхоз продукции, которая здорово сбивает цены. Фермеры апеллируют к обещанию перекрыть так называемый «сухопутный зерновой коридор», но пока не видят никаких подвижек в эту сторону. Поэтому бурления на польско-украинской границе в обозримом будущем не прекратятся. С другой стороны, у этого процесса есть положительная сторона – пока польские фермеры борются за свои права, грузоперевозки будут осложнены.