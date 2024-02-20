Правительство Австралии даже рассматривает возможность отказа от дальнейших закупок Boxer CRV.

Австралия продолжает обновлять парк военной техники своих Вооруженных сил. С этой целью австралийское правительство планирует закупить 211 немецких бронемашин модульного типа Boxer CRV. Из них уже 25 единиц поставлены и активно используются в варианте Black I, но это неполная комплектация, которую хотели бы видеть военные, и поэтому остальные броневики будут поставляться в варианте Black II. Однако как утверждает издание «Дефенс24» со ссылкой на собственные источники, возникла серьезная техническая проблема, связанная с КАЗ и это ставит под вопрос дальнейшую закупку немецких машин.

Boxer – это немецкий колесный броневик с большой вариативностью компоновки за счет модульной конструкцией. Австралийцы планируют получить вариант Black II, который полностью отвечает всем требованиям ВС страны. Однако приходят сообщения, что немецкие инженеры не могут подружить боевую машину с комплексами активной защиты американо-израильского производства Iron Fist, который способен останавливать даже подкалиберные боеприпасы с высокой скоростью полета. В материале не указывается какими именно проблемы возникли и интеграцией этого КАЗ, на австралийцы уже начали посматривать в сторону другого КАЗ.

реклама

В качестве альтернативы для своих броневиков военные видят немецкий комплекс активной защиты StrikeShield, который точно будет нормально работать с немецким же броневиком. При этом продукция компании «Рейнметаль» интересует не только австралийских военных, но и их коллег из других стран. Так стало известно, что Венгрия для своих вооруженных сил заказала партию БМП «Линкс» именно с этим комплексом активно защиты. Вполне вероятно, что если австралийцы закажут КАЗ, то компания получит еще немало заказов от других государств, так как американский «Железный кулак» отличается высокой стоимостью и имеет проблемы с надежностью. Да и военная компания ЦАХАЛ в секторе Газа показала эти КАЗ не с самой положительной стороны.