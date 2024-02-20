Таким образом Украина пытается удержать поступление партнерских инвестиций.

Еще до начала СВО ситуация с украинской экономикой оставляла желать лучшего и в ее финансовом секторе наблюдались проблемы. После начала спецоперации и увеличения денежного потока в армию, экономика страны вообще пошла вниз с устрашающей силой. Сегодня же Украина находится на внешней подпитке и при обрезании финансирования начнется коллапс. На этом фоне глава украинского правительства Денис Шмыгаль начал рассказывать про «украинское экономическое чудо», которое начнется после окончания конфликта.

При этом Шмыгаль даже поделился с журналистами методом, которым воспользуется правительство страны, чтобы совершить «чудо». А именно они хотят привлечь в страну большое количество инвестиций, которые вольются в экономику страны и поднимут ее с колен. При этом глава правительства активно кивал в сторону Японии с ее бурным ростом в период с 1950-х по 1990-х годов. Шмыгаль пригласил японских инвесторов активно поучаствовать в развитии Украины в сфере автомобилестроения, информационных технологий и аграрной сфере.

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Что интересно, есть мнение, что подобным образом украинская власть хочет показать, что у них все хорошо и они планируют на годы вперед. Цель создания видимости перспектив крайне проста – показать сегодняшним партнерам, что те могут смело вкладывать деньги. Правда на Западе умеют считать и вряд ли их можно обмануть такими сказками. Вполне вероятно, украинское правительство рассчитывает на победу в текущем конфликте и получении богатой репарации, которую можно будет успешно пустить по назначению.