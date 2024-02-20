Подготовка ВСУ к спецоперации России началась осенью 2021 года.

После смещения Валерия Залужного с поста главкома и назначения на него Александра Сырского, вакантную должность командующего СВ ВСУ назначили Павлюка. Насколько эффективно новый генерал будет действовать на этой должности пока непонятно, но он уже начал набирать себе медийный вес за счет интересных заявлений в СМИ. Так, Павлюк поделился фактом того, что Генштаб ВСУ знал о спецоперации Российской Федерации почти за полгода до ее начала. Более того украинские военные активно готовились к ней, но все равно умудрились проспать начало СВО.

Как заявляет Павлюк, то с момента назначения его на должность командующего Объединенными силами ВСУ, все готовились к началу конфликта с РФ. Примерно осенью 2021-го года Генеральный штаб уже знал и даже обладал точными сроками вторжения. Разведка докладывала про интервенцию в начале 2022-го и должно было начаться на территории ЛДНР, но никак не со стороны Белгородской и других областей России. Однако, не смотря на несколько проведенных подготовок к такому развитию событий, атака оказалась «внезапной» и мощной, что позволило выйти ВС РФ к Киеву.

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Вполне вероятно, что Павлюк, как и любой высокопоставленный деятель украинской власти, пытается рассказать почему все так произошло и задним числом «подстилает соломку». При этом упоминается некая «украинская разведка», но скорее всего под ней подразумеваются их западные партнеры. Что еще интересно, Зеленский до последнего не верил в начало спецоперации России и не предпринимал никаких попыток, чтобы как-то решить данный вопрос.