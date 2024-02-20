В то же время другие украинские военнослужащие заявляют о том, что отступать приходилось им самим.

Прошло уже два дня с момента отдачи главкомом ВСУ Сырским приказа на отвод частей украинской армии из Авдеевки и многочисленные политики, чиновники и военные начали раскручивать колесо «перемоги», рассказывая, что все очень хорошо. С их слов выходит, что «фортеция» Авдеевка была не так критична, как пытались показать ранее и что армия показала «кузькину мать» и теперь будет готовиться к контрнаступлению. На этом фоне прозвучало заявление командующего 59-й отдельной мотопехотной бригадой Сергея Цехоцкого о том, что «операция в Авдеевке прошла успешно».

Со слов полковника выходит, что все задачи, поставленные командованием, были успешно выполнены и ВСУ планово отошли из осажденного российской армией города. Только вот какие именно задачи имеет ввиду Цехоцкий, но ответ на этот вопрос вероятно не знает он сам. Напомним, что в свое время именно этот военный деятель заявлял западной прессе, что «армия будет сражаться лопатами», так что можно понять – человек любит громкие слова.

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На фоне таких рассказов младший офицерский состав и солдаты, участвовавшие в обороне Авдеевки поднимают волну «зрады» и рассказывают, как им приходилось отступать из города. С их слов выходит, что часть командиров выводила подчиненных по личной инициативе, не дождавшись приказа командования. При этом в качестве проводников использовали «местных», которые прослужили в гарнизоне несколько месяцев и знали местность. Вот только появляются рассказы, что даже старослужащие не всегда знают местность и частенько заводили солдат не туда.

Стоит также отметить, как заявлял бригадный генерал Тарнавский, часть украинского гарнизона «повернула не туда» в ходе отступления и попала в российский плен или на собственные минные поля. При этом в городе образовалось несколько малых «котлов» в которых бойцов ВСУ просто бросили на произвол судьбы.