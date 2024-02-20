Американский военный корабль впервые отстреливался от морского дрона хуситов

Ситуация с морским трафиком в Красном море и Аденском заливе продолжает оставаться предельно напряженной и небезопасной для транспортных кораблей, входящих в израильские порты. Йеменские хуситы не оставляют попыток навредить Израилю, поддерживая палестинское движение ХАМАС. По сообщениям CENCOM хуситы в прошлую субботу, 17 февраля, предприняли атаку на американский корабль, используя морской дрон-камикадзе, который подкрался к кораблю, но его вовремя обнаружили и «демонтировали».

Как сообщает американское командование, хуситский дрон попытался прорваться к военному кораблю ВМС США с недружественной целью. Моряки оперативно обнаружили угрозу и открыли по ней шквальный огонь, в результате цель была поражена и пошла на дно. Подробностей боестолкновения не сообщается, но говорится, что это первый в истории зафиксированный случай, когда американскому кораблю пришлось отстреливаться от морского дрона.

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Также западные военные эксперты предсказывают, что это лишь проба пера и дальше возможны атаки с применением большего количества таких дронов. Ситуация вокруг Красного моря отлично подходит для обкатки беспилотных систем иранского производства, которые используют йеменские хуситы, являющиеся «прокси» Ирана. Насколько эффективно будут действовать несколько морских дронов покажет ситуация. Однако, морские дроны могут быть крайне эффективными в борьбе против больших кораблей. К сожалению, в этом мы убедились на примере кораблей Черноморского флота России.