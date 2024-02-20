Инсайдеры The Information поделились информацией о сотрудничестве Microsoft, создателя Bing, и OpenAI

Компания из Соединенных Штатов OpenAI, занимающаяся разработками в сфере искусственного интеллекта и создавшая известный ChatGPT, планирует создать собственный поисковик. О предстоящем событии сообщают западные журналисты.

Информация получена от инсайдеров, имеющих доступ к делам и планам компании. Согласно данным, предоставленным источником, базой для разработки поисковой системы станет уже существующий поисковик Bing. Причиной такого решения является тесное – в том числе и финансовое - сотрудничество Microsoft, создателя Bing, и OpenAI. Пока о новом проекте известно мало - неизвестно, каким именно будет новый поисковик и как он будет работать. Более того, неизвестна и дата выпуска нового приложения. Можно предположить, что новая поисковая система будет тесно связана с искусственным интеллектом и работать на основе нейросетей, используя их, например, в кратких ответах или при ранжировании результатов поиска.

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Стоит заметить, что уже сегодня разработки OpenAI применяются в системах Microsoft. Например, в Bing встроен ChatGPT четвертого поколения, а в упомянутом чат-боте можно пользоваться функциями поисковой системы и искать необходимую информацию.