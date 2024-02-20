Основной пропиточный материал - хнотанниновая кислота, которую получают из листьев хны.

Научные сотрудники Корнельского университета (Cornell University) в США создали инновационную антибактериальную повязку. Она не использует антибиотики и другие виды лекарственных препаратов и способна самостоятельно уничтожать зловредные микробы – дело непосредственно в материале бинта. Бинт создан из хнотанниновой кислоты (лоусона), которая происходит из хны и обладает способностью снимать воспаления. Кроме того, вещество можно использовать как антиоксидант.

Вещество является довольно сложным в переработке и производстве вследствие своей невосприимчивости к воде – из-за этого не представляется возможным развести кислоту с водой и получить жидкое лекарство, которое гораздо удобнее использовать при обработке повреждений кожи.

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По этой причине исследователи «облачили» лоусон в твердую форму, использовав циклодестрины – особые углеводы, и «спрятав» в них действующее вещество. Внешняя часть этих углеводов хорошо «дружит» с водой. Таким образом удалось сделать нечто вроде раствора, однако для полноценного использования он не подходил. Полученное вещество использовали при пропитке гидроксипропилцеллюлозы. Затем исследователи смогли получить нановолокна, из которых при помощи хлопковых нитей удалось создать бинт. Материалы, использованные при создании бинта, полностью безопасны для человека и натуральны.

Повязка способствует заживлению ран и предотвращает дальнейшее заражение. Ее эффективность подтверждена защитой от грамотрицательных и грамположительных бактерий, кишечной палочки и стафилококка.