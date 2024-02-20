Но изобретателем должен быть человек.

Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) дало пояснения по проблеме авторского права и искусственного интеллекта. Чиновники разъяснили, каким образом будут выдаваться патенты на изобретения, сделанные нейросетью. Важным моментом стало утверждение о том, что искусственный интеллект не может быть изобретателем согласно законодательству США.

Нормативно-правовой акт под названием «Руководство по изобретательству для изобретений, сделанных с использованием ИИ» ответил на многие вопросы. Так, в нем приведено утверждение о том, что важную роль в процессе открытия играет человек, а патенты, в первую очередь, являются объектом человеческой деятельности. Таким образом подтвердилось то, что было известно еще в 2020 году – искусственный интеллект не может владеть патентом. В действующем законодательстве также отмечается, что статус изобретателя может получить только физлицо.

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Начиная с 2020 года, в мировой юридической практике уже встречались случаи, когда заявки на патент изобретений, созданных искусственным интеллектом, отклонялись. Чтобы внести ясность в порядок дела, в нормативно-правовом акте также даны примеры в виде гипотетических ситуаций и их решения.

Конечно, все зависит от решения конкретного суда – например, патент может быть дан человеку, который внес крупный вклад в развитие и постановку задачи нейросети. Согласно заявлению ведомства, необязательно указывать информацию об участии искусственного интеллекта в процессе изобретения.

Документ разрабатывался совместно с общественностью: проводилось анкетирование из 11 вопросов, а год назад ведомством принимались комментарии по теме.