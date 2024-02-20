Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Америка готова выдавать патенты на изобретения, созданные с помощью нейросетей
Но изобретателем должен быть человек.

реклама

Ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) дало пояснения по проблеме авторского права и искусственного интеллекта. Чиновники разъяснили, каким образом будут выдаваться патенты на изобретения, сделанные нейросетью. Важным моментом стало утверждение о том, что искусственный интеллект не может быть изобретателем согласно законодательству США.

Нормативно-правовой акт под названием «Руководство по изобретательству для изобретений, сделанных с использованием ИИ» ответил на многие вопросы. Так, в нем приведено утверждение о том, что важную роль в процессе открытия играет человек, а патенты, в первую очередь, являются объектом человеческой деятельности. Таким образом подтвердилось то, что было известно еще в 2020 году – искусственный интеллект не может владеть патентом. В действующем законодательстве также отмечается, что статус изобретателя может получить только физлицо.

реклама

Начиная с 2020 года, в мировой юридической практике уже встречались случаи, когда заявки на патент изобретений, созданных искусственным интеллектом, отклонялись. Чтобы внести ясность в порядок дела, в нормативно-правовом акте также даны примеры в виде гипотетических ситуаций и их решения.

Конечно, все зависит от решения конкретного суда – например, патент может быть дан человеку, который внес крупный вклад в развитие и постановку задачи нейросети. Согласно заявлению ведомства, необязательно указывать информацию об участии искусственного интеллекта в процессе изобретения.

Документ разрабатывался совместно с общественностью: проводилось анкетирование из 11 вопросов, а год назад ведомством принимались комментарии по теме.

#искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
Ключевой темой GTC 2024 станет искусственный интеллект
Meizu сворачивает производство традиционных смартфонов и планирует полностью сосредоточиться на ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
10
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Sony: "PlayStation 5 подходит к концу своего жизненного цикла"
11
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1
Названа неофициальная дата выхода следующего трейлера GTA 6
3
Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
2
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
2
Китайские регуляторы настояли на том, чтобы Apple добавила RCS в iOS
+
Южная Корея рассчитывает наладить поставки с Кубы минералов для производства тяговых батарей
+
Почему смерть Навального — это признак отчаяния западных элит
11
MWM: Противодронные козырьки русских Т-90М доказали свою эффективность против БПЛА в бою
+
WhatsApp: можно восстановить архив ваших личных данных
+
Компания по переработке отходов обнаружила два уникальных компьютера Q1 среди выбрасываемого мусора
+
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
4
Игра Nightingale лишилась поддержки FSR3 прямо перед запуском
8
Выпущен LineageOS 21 на базе Android 14 с новыми функциями
2
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
+
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
17
Владельцам OnePlus 12R возвращают деньги из-за ложно заявленных характеристик UFS
2
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
9

Популярные статьи

Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
10
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
53
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
15
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
6
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
12
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
22
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
6
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
8
Испания стоит на пороге экологического кризиса в результате изменения глобального климата
5

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANZzZzZz
16:57
У меня 5700г есть - даже его встройка в играх, это уровень 1030, с какого перепою там 1050?)) Уровень афтора, ёптить!)))
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
Chihonya
16:54
мы гутарим за проц со встройкой, а так и 3600 даже может в четвертую пысы
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
glavhyilo
16:50
говорят советских бомб хватит на 10 лет непрерывной бомбёжки.А чё модуль к старой бомбе прикрепил и вот уже современная получилась.
Спикер ВС ВСУ Игнат: Украинская армия сильно страдает от российских корректируемых бомб
Тилька Шмидт
16:49
Шарий подтвердил что это он. Он то же не верил типа это фейк. Но поскольку он живет в Испании и у него есть знакомые в правоохранительных органах и он сними звался и да они подтвердили что это его гро...
В Испании застрелили бывшего российского пилота, угнавшего Ми-8 для Украины
Александр Иконников
16:46
Думаю что мои серверные Cheetah 15K7 будут хорошо жить
Жесткие диски Seagate самые ненадежные – опубликована свежая статистика Backblaze за 2023 год
Crashtest
16:45
Хоть одна трубка, у MSI Gaming X вообще радиатор без трубок.
В Geekbench появилось новое устройство Realme со Snapdragon SM8635
RandomXP
16:42
На Озоне еще дешевле.
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Сергей Кузнецов
16:42
Все торговое оборудование штрих-М работает через RNDIS, прощай поддержка оборудования
В Linux перестанут работать USB-модемы из-за удаления драйвера RNDIS
FelsheR-BANZzZzZz
16:35
И так всем понятно, что Путин будет.
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
Никита Куровцев
16:33
А главный по космосу Сурдин говорит что были, наверное ему можно верить, чем бездельнику типа тебя
Появились первые фотографии с космической миссии "Одиссей"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем