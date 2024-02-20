Правительство РФ поддержало такое решение.

Правительство России одобрило законопроект, который планируется внести в Госдуму в скором времени. Согласно проекту, сайты теперь будут доступны пользователю даже в том случае, если он откажется предоставлять персональные данные ресурсу.

Ирина Рукавишникова, представитель Совфеда, пояснила, что чиновники планируют обсудить будущий закон совместно со специалистами, работающими в сфере. Сенатор заметила, что эксперты смогут помочь законодателям дополнить проект и указать на недостающие аспекты.

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Отдельно отмечается, что законопроект предполагает изменения в Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей». Рукавишникова акцентировала внимание на том, что после принятия законопроекта потребители будут защищены от надобности делиться личными данными до того, как приобретут товар или услугу. Сенатор также рассказала, что предлагается регулировать порядок оформления соответствующих документов: сейчас на сайтах часто скрывают согласие на обработку персональных данных в других документах – например, в договорах или пользовательских соглашениях.

Кроме того, сейчас владельцы сайтов не обязаны оформлять все сопутствующие документы на русском языке – законопроект предлагает исправить и это.

Кабинет министров поддерживает проект, однако настаивает на внесении коррективов до того, как его начнут рассматривать в нижней палате.