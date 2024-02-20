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g1tarist
Энтузиасты создали российский Тиндер с искусственным интеллектом
Искусственный интеллект будет подбирать вам пару.

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Специалисты из России создали сайт для знакомств, который подбирает подходящего человека, используя искусственный интеллект. Авторы проекта – петербургская команда разработчиков из СПБГУ под названием Aura.

Проект действительно уникальный. В процессе работы система предлагает пользователю пройти психологическое тестирование Кеттелла, которое предполагает фиксирование ярких личностных характеристик и мышления человека. Перед тем, как начать выбирать собеседника, человеку необходимо помимо тестирования записать несколько голосовых и ответить на вопросы. Так, приложение может предложить рассказать интересную историю или спросит, какими вы видите идеальные отношения. Искусственный интеллект затем проанализирует голос пользователя и его предпочтения, чтобы предложить подходящий вариант.

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Более того, можно указать те личностные качества, которые вы хотели бы видеть в партнере и измерять соотношение в процентах. Нейросеть проанализирует каждый момент и будет опираться на ответы пользователя. Уже сейчас сайтом можно воспользоваться как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

По словам специалистов-психологов, решение действительно может стать инновацией. Тем не менее, характеристики личности гораздо важнее, чем интонация голоса и его тембр, отмечают эксперты.

#тиндер
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