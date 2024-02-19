Снаряды оказались не взаимозаменяемы.

Сегодня на Украину поставляют системы вооружений из самых разных стран Европы и США, и все они требуют к себе особого подхода. Однако долгое время страны НАТО рассказывали, как они все едины и что техника из США сможет использовать боеприпасы из Германии или Испании. К примеру, артиллерийские орудия 155-мм калибра, которые есть у каждой страны Североатлантического альянса, включая Польшу и Чехию. И вот министр иностранных дел Украины Кулеба сделал заявление о том, что стандартизация НАТО – это фикция и ее не существует.

реклама





В своем заявлении Кулеба рассказал иностранным журналистам, что украинская армия столкнулась с серьезной проблемой, которая касается артиллерийских 155-мм снарядов. Дело тут не только в образовавшемся дефиците, но и в отсутствии унификации.

Согласно словам украинского чиновника, снаряды из Германии не подходят под американские системы и так касается вообще всех производителей. Поэтому ВСУ приходится подбирать какие орудия могут вести огонь снарядами из каждой конкретной поставки. Разумеется, это создает дополнительные проблемы, в первую очередь для логистики, которая и так загружена по полной из-за широкой номенклатуры боеприпасов и вооружения.

Тут стоит отметить, что идеология НАТО как раз и основывалась на всеобщей унификации расходных материалов. Именно под этой эгидой вводились универсальные калибры и создавались боеприпасы под них. Однако с развалом Советского союза, что-то пошло не так и западные, и не только западные, страны начали создавать оружие «под себя».

Разумеется это привело к коллизиям в ряде аспектов, но скорее всего это касается вот таких сложных систем, как современные артиллерийские комплексы большой дальнобойности. В стрелковом вооружении, такого расхождения быть не должно, хотя и тут не факт, так как извилистые мысли капиталистов способны прийти к самым неожиданным решениям.