“Они отступили, но обещали вернуться”.

Буквально на этой неделе украинские СМИ захлебывались, рассказывая про переброску 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевку для усиления гарнизона. Эта бригада считается «элитной» и в нее включены солдаты из различных нацбатальонов в том числе и из «Азова» (запрещены в РФ и считаются экстремистской организацией). Вот только что-то пошло не так и после ввода бригады на Авдеевский Коксохим бойцы начали нести потери, а в сети стали появляться сообщения, что ситуация похожа на аналогичную с «Азовсталью» в Мариуполе летом 2022-го года.

На этом фоне прозвучало заявление главкома Сырского об отводе войск с территории Авдеевки на более выгодные позиции для усиления обороны и перегруппировки. 3-я штурмовая брига также покинула территорию «Коксохима» и отошла за линию ЛБС. Однако, чтобы сохранить видимость того, что они не сдались командир бригады полковник Билецкий, заявил, что они отходят для того, чтобы накопить сил и нанести контрудар. Мол, контрудар будет очень силен и опрокинет российскую армии и город снова станет украинским.

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Что интересно, подобные заявления уже звучали в эфире, когда российские войска забирали Бахмут (Артёмовск) и организовывали там оборону. Однако уже прошел почти год, а все усилия ВСУ оказались тщетным и более того, ВС РФ активно двигаются в сторону Часов Яра, к которому часть армии подошла на прошлой неделе. Есть вариант, что и с Авдеевкой сложится аналогичная ситуация и ВСУ попробуют еще не раз отбить город, но с учетом их проблем со снарядами к артиллерии, выглядит затея крайне малоперспективной.

Что касается 3-й штурмовой бригады, то в сети появилось предположение, что ее специально забросили в Авдеевку, чтобы сократить количество идейных бойцов самым радикальным образом. Насколько эта теория соотносится с реальностью мы вряд ли узнаем, но то, что формирование понесло серьезные потери – достоверный факт.