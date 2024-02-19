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g1tarist
США отправляют новую посылку для Израиля с вооружением и боеприпасами
При этом говорят, что не хотят эскалации конфликта.

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Пятый месяц Израиль ведет военные действия против палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа. ЦАХАЛ добился определённых успехов и превратил в руины большое количество городов анклава, включая административный центр в виде самой Газы. При этом на протяжении всего времени США высказывали Израилю, чтобы те действовали как можно более мягко и не вредили мирному населению. На этом фоне регулярно проходили сообщения про передачу американцами оружия, в том числе и тяжелого.

На страницах газеты The Wall Street Journal появился материал, в котором один из журналистов восхищается лицемерием администрации президента Байдена. С одной стороны, старина Джо рассказывает про недопустимость потерь среди мирного населения, о том, что ЦАХАЛ в Рафахе должен действовать максимально аккуратно, чтобы не затронуть беженцев. Ну а с другой стороны США посылает в Израиль очередную «посылку» с оружием. Об этом стало известно буквально на днях и пакет помощи там очень внушительный, так как США не размениваются на мелочи.

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Стоит напомнить, что конгресс США регулярно пробовал заблокировать все инициативы по отправке оружия Израилю и Украине, но постоянно что-то шло не так и оружие в прямом смысле уплывало. Нынешняя поставка прошла тем же тернистым путем, через дебри американской бюрократии и уплыла в Израиль. При этом американцы, несмотря на свою «миролюбивую» позицию, являются главными спонсорами Армии обороны Израиля и по сути без их поддержки боевые действия в секторе Газа имели бы меньший накал.

#сша #хамас #цахал
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