Самый актуальный вопрос для запада.

Российская армия успешно наступает в черте Авдеевки и постепенно захватывает укрепленные районы ВСУ. Это признается всеми. В том числе и представителями западных информационных изданий, которые комментируют ситуацию в городе. В частности, американские и английские агентства задаются вполне справедливым вопросом по поводу отвода украинских военнослужащих из окруженной Авдеевки. При этом они, журналисты, предполагают, что цена вывода будет высока и считаться будет в человеческих жизнях.

Стоит отметить, что уже позавчера вечером часть сил ВСУ отступила из укрепрайонов «Чебурашка», «Виноградники-2» и «Зенит». Эвакуация личного состава началось вечером и превратилась в настоящий хаос с «дружественным огнем», минными полями и российскими дронами. На западе опасаются, что вывод оставшейся группировки может привести к еще более фатальным последствиям для украинской армии. При этом СМИ рассказывают сказку про Сырского, который понял ценность украинских жизней и изменил тактику. В отличии от Бахмута, здесь главком собирается вовремя увести войска и сохранить боеспособные части.

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Проблема в том, что часть ВСУ уже окружена в городе и отсечена от возможных путей отхода, другая – не может воспользоваться нормальными дорогами и вынуждена пробираться по болоту. Также в Авдеевку на днях закинули 3-ю штурмовую бригаду, состоящую из «азовцев» и прочих подобных им «товарищей», который сегодня засели в «Коксохиме» и получают от ВС РФ на орехи.

Кроме того, в момент отступления организация оказалась настолько хороша, что часть украинской армии успешно попадает в руки российских войск. Как сообщил бригадный генерал Тарнавский, некоторые военнослужащие ВСУ в момент эвакуации попали в плен. Однако, генерал рассказывает про единичные случаи, но скорее всего их намного больше.