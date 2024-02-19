Выпуск новых БПЛА планируется увеличить кратно.

За последние 4 года БПЛА разных типов плотно заняли свою нишу в современных армиях всего мира. Выпуск беспилотников стал одним из важных направлений ВПК и Россия в этом плане активно наращивает обороты. Так, генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что «Ижевские беспилотные системы» увеличат выпуск дронов почти в 10 раз за счет ввода в эксплуатацию нового цеха. Произойдет это событие в 2024 году, и новая площадка сможет не только производить дроны, но и тестировать перспективные изделия.

Сегодня, согласно заявлениям гендиректора «Калашникова», «ИжБС» занимаются выпуском и разработкой широкого спектра беспилотных аппаратов. Новый цех площадью 5800 кв метров позволит увеличить производство в 10 раз и, кроме того, площадка имеет полностью замкнутый цикл производства. В цеху станут использовать самое современное оборудование и одновременно появится почти 400 рабочих мест. «ИжБС» занимается производством разведывательных и штурмовых дронов, таких как «Тахион», «Супер-кам», «Куб» и «Ланцет».

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Увеличение выпуска этих изделий резко скажется на боевой обстановке в зоне проведения спецоперации. Напомним, что представители ВСУ заявляют, что тот же «Ланцет» стал настоящим кошмаром для украинской техники, а что будет если количество дронов увеличится почти в 10 раз? Кроме того, на базе нового цеха будут проводится исследовательские работы по модернизации и разработке новых беспилотных систем.