Войска отвели на заранее подготовленные оборонительные позиции.

События вокруг Авдеевского укрепрайона развиваются очень стремительно и вчера сообщалось про выход российских войск к стелле, около которой полтора месяца назад делал селфи Зеленский, а тут пришли новости из ВСУ о том, что гарнизон частично выводится из города. Этой славной новостью поделился спикер украинской группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий. Представитель украинской армии заявил, что войска частично отводятся из города на заранее подготовленные позиции с целью их перегруппировки и подготовки к дальнейшим боевым действиям на этом направлении.

Согласно заявлению спикера «Таврии», отвод войск был санкционирован вышестоящим командованием и выполняется из-за невозможности снабжения группировки и вывоза раненых из укрепрайона. Что интересно, Лиховий не сообщает откуда именно будет выведена эта «часть войск», но можно предположить, что речь идет о засевших в «Зените» военнослужащих ВСУ. Еще Дмитрий Лиховий заявил, что вроде как налажено снабжение по второстепенной магистрали, но тут вообще нет никакой конкретики, что именно за дорога используется ВСУ. Особенно учитывая, что все более или менее важные транспортные артерии находятся под плотным огневым контролем российской армии.

реклама

Одновременно спикер рассказал, что к Авдеевскому гарнизону пришло «мощное подкреплений» и речь скорее всего идет о 3-й штурмовой бригаде, собранной из солдат бывшего батальона «Азов», запрещенного на территории Российской Федерации. При этом, но это уже информация из других источников, ШБ попыталась с ходу пойти в атаку, получила по зубам и, потеряв много личного состава, откатилась обратно. Есть сведения, что часть военнослужащих из этой «бригады» попытались «сквозануть» из Авдеевки.