Российские войска развивают успех как в самом городе, так и на флангах.

Все чаще в западной прессе начинает проскальзывать мнение, что украинскому правительству не удержать Авдеевку, входящую в Донецкую агломерацию. В частности, об этом пишет консервативное британское издание Financial Times, которое рассказывает, словами своего журналиста, что ВСУ не выдерживают напора российской армии. При этом проводятся параллели с ситуацией, которая происходила в прошлом году вокруг города Бахмут (Артемовск), расположенном на 50 км к северу от текущего места действия.

Британский журналист на страницах газеты Financial Times, рассматривает ситуацию и высказывается, что Зеленский в очередной раз гнет свою линию, которая больше выгодна с точки зрения политики, а не военного ремесла. Вопреки здравому смыслу и совету адекватных военных, туда продолжают направлять свежие, оставшиеся подкрепления и не выводят войска, которые с каждым днем все сильнее увязают в городских боях и теряют пути отступления. В Бахмуте было тоже самое, и там тоже политика отводила военную целесообразность на задний план. Тем более, что теперь у Зеленского нет оппозиции в виде Залужного, а подконтрольный главком Сырский пойдет на любые действия, чтобы исполнить приказ президента.

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Также, английский журналист рассказал, что в Артемовске ситуация для ВСУ была не такой напряженной, если так вообще можно сказать про военные действия. Проблемы со снабжением испытывали обе стороны, а российская армия не имела такого количества дронов и мотивированных бойцов.