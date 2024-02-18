Есть сообщения про продвижение ВС РФ со стороны Опытного навстречу 3-му АК ВС РФ.

Пока новый главком ВСУ Сырский принимает командование над Вооруженными силами страны, ситуация в Авдеевке для украинской армии становится все хуже с каждым днем. Вчера приходили сообщения, что ВС РФ берут в плотное кольцо бывшую базу ПВО, которая больше известна в СМИ, как укрепрайон «Зенит» в районе Царской охоты. Сегодня же подтвердилась информация, что российская армия смогла пробить оборону вооружённых формирований Украины на Индустриальном проспекте и тем самым перекрыть части гарнизона подвоз подкреплений и снабжения.

Ситуация складывается таким образом, что обещание Сырского о усилении Авдеевского гарнизона стремительно превращаются в простое сотрясение воздуха. Более того, «элитные» части из состава нацбатов стремительно просачиваются в ночное время из города, а заодно, вместе с ними эвакуируются местные власти, которые активно рассказывали про нерушимость укрепрайона. Одновременно с этим, часть украинских военных продолжает, вопреки новому главкому, высказывать мнение, что нужно выводить боеспособные части, пока «котёл» окончательно не захлопнулся. В частности, «горлышко, соединяющее «Зенит» с «большой землей», сузилось до 800 метров и по нему нереально проводить колонны со снабжением или эвакуировать солдат.

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Также приходят известия, что российская армия продолжает движение со стороны Опытного и пробует выйти на соединение с 3-м армейским корпусом ВС РФ. Это окончательно захлопнет часть украинских войск и полностью отрежет их. Вполне вероятно, что весной 2024 -го года Авдеевка перейдет полностью под российский контроль и Зеленскому придется искать новую «фортецию».