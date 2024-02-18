Фотографировался он во время своего визита в город.

Пока украинские военные в социальных сетях жалуются, что в Авдеевку теперь можно попасть только пешком и то по заболоченной местности, российские бойцы прорвали оборону ВСУ на восточном фланге в нескольких местах и уверенно продвигаются к центру города. Согласно полученным от военных корреспондентов сведениям, ВС РФ вышли к Авдеевской стелле, которая находится около центра города.

Вчера примерно в пять часов вечера, российские штурмовые отряды смогли прорвать украинскую оборону в нескольких местах и выйти к одной из центральных точек Авдеевки. Речь идет об Авдеевской стеле, которая расположена очень близко к центру и около которой в свое время фотографировался президент Зеленский, во время своего визита в будущую «фортецию». Именно тогда он попросил военных не сдавать город и держаться любой ценой. Что интересно, другие города в которых побывал Зеленский и просил «не сдавать» уже находятся под контролем России.

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Стоит отметить, что выход военных РФ к стеле говорит о том, что украинская оборона уже не выдерживает натиска ВС РФ. Линия была прорвана в нескольких местах и с этим ничего не могут сделать. Также отметим, что Авдеевская стела находится на векторе атаки российской армии, которая стремится разделить гарнизон на части. Если войска продвинутся еще дальше, то южная часть украинского авдеевского гарнизона будет полностью отрезана от «большой земли».

Еще стоит отметить тот факт, что ранее озвученные в западной прессе слова про взятие города к марту вполне могут сбыться. Главные трассы, по которым ранее шло подкрепление и грузы, полностью под огневым контролем российской армии. В город можно попасть только по проселочным дорогам, которые из-за оттепели превратились в настоящее болота. С украинской стороны звучат заявления, что из Авдеевки не могут эвакуировать раненых, а боеприпасы и медикаменты доставляют на руках.