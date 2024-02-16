Ни другом, ни союзником, и вообще, США преследует свои цели.

Политическая борьба внутри США за теплое место президента в самом разгаре и обе партии, демократы и республиканцы, увлеченно топят друг друга. При этом они не стесняются выкладывать «грязное белье» противника в общий доступ и делают провокационные заявления. Так Энди Биггс член Палаты представителей и опытный политик из республиканской партии, заявил, что в Вашингтоне никогда не рассматривали и не считали Киев своим союзником, речи не было даже о дружбе, а администрация Байдена использует конфликт на Украине для своих целей.

В своем интервью для «ютуб»-канала Judging Freedom Биггс заявил, что, когда началась Спецоперация на Украине и российская армия вошла на территорию «якобы союзника», он спросил у Байдена, «а в чем наша миссия?» На это политик и представитель республиканской партии от Аризоны получил ответ, что главная цель всего в смене власти Российской Федерации. Там не было даже намека на то, что украинская власть является чем-то большим для США нежели банальным инструментом для воздействия на Россию.

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Стоит отметить, что в свое время Энди Биггс активно выступал против программы «ленд-лиза» для Украины и всячески препятствовал прохождению в конгрессе инициатив по увеличению снабжения Киева финансово и товарами военного назначения. В принципе, республиканец в своем заявлении не сделал большого открытия для трезвомыслящих людей. Зато теперь он упирает на эти факты, пытаясь утопить Байдена, который из всех сил стремится получить кресло президента во второй раз.