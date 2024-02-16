Солдаты сильно испугались и не могли спрятаться от угрозы с неба.

Пока украинские центры комплектования усиленно отлавливают мужчин призывного возраста по улицам городов, в страну прибывают иностранные военные, спешащие заработать в СВО. Изначально туда прибывали «серые гуси» из стран бывшего СССР и ряда западных государств, но в последнее время появились данные про наплыв латиноамериканских наймитов. В частности, мелькали сообщения про активный набор солдат из Колумбии, о чем не раз писала западная пресса. Однако в издании Associated Press появился материал про эффективность «понаехавших» солдат. В ходе одного из столкновений, колумбийцы просто оставили позиции на передовой, испугавшись российских дронов.

Как сообщает издание со ссылкой на одного из колумбийских военных с позывным «Чечо», те занимали позиции на одном из участков ЛБС. Однако жизнь их к такому не готовила и когда на позиции стали сыпаться российские дроны, то бравые колумбийцы дрогнули и начали банально бежать. Из рассказа «Чечо» становится понятно, что солдаты сильно испугались и не могли спрятаться от угрозы с неба. К сожалению, издание не уточняет, где именно дрогнула латиноамериканская пехота, но может быть об этом расскажет российское Минобороны в своих докладах.

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Есть вероятность, что изначально колумбийцев не планировали направлять на передовую, а вербовали для охраны тыловых объектов. Но ВСУ срочно требуется много свежего пополнения для отправки на наиболее опасные участки ЛБС и латиноамериканцев бросили туда без их ведома. Также есть вероятность, что колумбийское правительство переоценило своих бойцов, так как в ряде случае именно солдаты регулярной армии подписывали контракты и уезжали на Украину. Однако опыт столкновений с колумбийскими картелями явно не похож на боевые действия высокой интенсивности в зоне проведения СВО.