Власти запугивают потенциальных уклонистов.

Прошло некоторое время с момента принятия нового закона о мобилизации, который наделал на Украине много шума. Все, кто теперь попадает под мобилизацию срочно ищут способы ее избежать и уклониться от службы в славных рядах ВСУ. На этом фоне глава Следственного комитета Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе сделал заявление, в котором рассказал, что если призывник хочет уклониться, то это бесполезно, так как все бдят и такого несознательного гражданина ждет не только армия, но и уголовное дело.

Максим Цуцкиридзе рассказал, что за время с начала Спецоперации у них было заведено около 9400 уголовных дел по поводу уклонения граждан от мобилизации. Туда попали дела не только тех, кто проигнорировал повестки в Территориальный центр комплектации ВСУ, но и те, кто сбежал после прохождения медкомиссии. Со слов полицейского получается, что уже 2000 уголовных дел было передано в суды для делопроизводства. В 2022 году вынесено 250 приговоров, а в 2023 – 300. Все они выдали нарушителям условные сроки, но как сказал Цуцкиридзе все это не важно, так как все, кто оказывался задержан по этой статье направляются в ряды ВСУ принудительно. Поэтому уклонятся от службы бесполезно и призванному никак не избежать отправки на ЛБС.

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Также Цуцкиридзе рассказал про то, что в основном уголовные дела заводятся на приграничных западных областях страны. Именно там несознательные мужчины стремятся уклонится от призыва самыми разными способами. Например, пытаются переплыть в водолазном костюме приграничные реки и скрыться на территории сопредельного государства. Однако пограничная служба Украины бдит и отлавливает нарушителей с последующей передачей во вполне конкретные органы.