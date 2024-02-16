Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Глава следственного комитета Нацполиции Украины сделал заявление по поводу уклонистов от службы
Власти запугивают потенциальных уклонистов.

реклама

Прошло некоторое время с момента принятия нового закона о мобилизации, который наделал на Украине много шума. Все, кто теперь попадает под мобилизацию срочно ищут способы ее избежать и уклониться от службы в славных рядах ВСУ. На этом фоне глава Следственного комитета Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе сделал заявление, в котором рассказал, что если призывник хочет уклониться, то это бесполезно, так как все бдят и такого несознательного гражданина ждет не только армия, но и уголовное дело.

Максим Цуцкиридзе рассказал, что за время с начала Спецоперации у них было заведено около 9400 уголовных дел по поводу уклонения граждан от мобилизации. Туда попали дела не только тех, кто проигнорировал повестки в Территориальный центр комплектации ВСУ, но и те, кто сбежал после прохождения медкомиссии. Со слов полицейского получается, что уже 2000 уголовных дел было передано в суды для делопроизводства. В 2022 году вынесено 250 приговоров, а в 2023 – 300. Все они выдали нарушителям условные сроки, но как сказал Цуцкиридзе все это не важно, так как все, кто оказывался задержан по этой статье направляются в ряды ВСУ принудительно. Поэтому уклонятся от службы бесполезно и призванному никак не избежать отправки на ЛБС.

реклама

Также Цуцкиридзе рассказал про то, что в основном уголовные дела заводятся на приграничных западных областях страны. Именно там несознательные мужчины стремятся уклонится от призыва самыми разными способами. Например, пытаются переплыть в водолазном костюме приграничные реки и скрыться на территории сопредельного государства. Однако пограничная служба Украины бдит и отлавливает нарушителей с последующей передачей во вполне конкретные органы.

#всу
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
39
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
2
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
+
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
2
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Нидерландский стартап потратит $16 млн инвестиций на производство новых твердотельных батарей
+
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Модель смартфона Samsung Galaxy A35 5G с 8 ГБ ОЗУ появилась на Geekbench
+
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
15
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
17
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
99
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
29
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
22
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
9
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
7

Сейчас обсуждают

Тарас Заболотский
16:38
В смысле без модема? Хоть в курсе, что по сути есть модем?
Xiaomi выпускает доступный роутер AX1500 с поддержкой WiFi 6 на мировой рынок
Бот_Пригожина_03081
16:37
Умер Ефим, ну и xyй с ним.
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
АЕV
16:35
Примерял под себя и под свое зрение, и я себя чувствую максимально комфортно при 34 дюймах при разрешении 3440/1440, если диагональ больше то уже не подходит, нужно либо больше разрешение либо сильно ...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Вася Ягодкин
16:35
США не успокоятся, пока их не уничтожат.
США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP
Maks Panteleev
16:34
На самом деле невероятно крутой Моник. Может когда нибудь возьму себе такой) через пару лет)
Mozilla объявляет о сокращении рабочих мест, о смене продуктов и планах по внедрению ИИ
palkovvodec
16:33
Ну для михуила видимо это достаточно "высокий уровень"😆 Вопрос только, почему эти "профессионалы" никому из Кремля не могут ничего сделать)
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
Archont
16:33
Аналогично. Два года назад перешел с FullHD 27" 60 Гц на 3440х1440 34" 144 Гц и ни разу не пожалел. Совершенно другой опыт даже от уже знакомых игр.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
RandomXP
16:32
По мне этот факт не достоин публикации даже в жёлтой прессе районного центра Ямало-Ненецко АО.
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
АЕV
16:32
Ага а то есть только заграничные гранты у вас в голове, а то сколько он дерьма с доками предоставил про коррупцию в РФ это другое?
Утром 16 февраля в российской колонии скончался оппозиционер и иноагент Алексей Навальный
Wolf Pacifier
16:29
"Профессионализм" на зону передачку отправить.
Алексей Навальный внезапно умер в колонии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем